Поп легендата Мадона възнамерява отново да заеме режисьорското място във филма "Loved", който е киноадаптация по романа на американския писател Андрю Шон Гриър "Невъзможните животи на Грета Уелс", съобщи Контактмюзик.



Изпълнителката на хита "Like a Virgin" вече режисира британската историческа драма "W.E." през 2011 г., на която беше и сценарист с Алек Кешишян. Той работи с нея и в документалния филм "Мадона: Истината или се осмеляваш" от 1991 г. Режисьорският дебют на певицата беше с лентата "Боклук и мъдрост" от 2008 г.



"W.E.", в който участваха актьорите Аби Корниш, Андреа Райзбъро и Оскар Айзък, се провали в киносалоните и беше разкритикуван остро от критиците.



Въпреки негативния си опит, певицата възторжено обяви, че подготвя нов филмов проект по романа на Андрю Шон Гриър, дадено на феминистката журналистка Роксан Гей



"Той засяга много от наистина важните теми, в които винаги съм инвестирала или съм подкрепяла - борба за правата не жените, на хомосексуалните, гражданските права. Винаги съм се борила на страната на онеправданите", разказа Мадона в интервю за сп. "Харпърс базар".



Музикалната икона, която е на 58-годишна възраст, написа сценарий за филм по бестселъра на Гриър от 2013 г. В него се разказва за жена, която се пренася до други животи, които би могла да е изживяла, след като е подложена на електрошокова терапия.



"Книгата ме вълнува по много начини и поставя толкова важни въпроси. Сега повече от всякога е времето да се разкаже тази история", добави тя.



Като режисьор Мадона не се радва на признание от страна на критиците, но тя изигра няколко запомнящи се роли във филми като "Тяхната собствена лига" (1992), "Кое е това момиче" (1987) и "Отчаяно търся Сюзън" (1985). За певицата обаче е важно да разширява границите на своето изкуство.



"Харесва ми да съм провокативна. Харесва ми да карам хората да мислят. Харесва ми да докосвам сърцата им. Ако мога да направя и трите с един замах, чувствам, че наистина съм постигнала нещо", допълни поп иконата, цитирана от БТА.