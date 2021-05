Мадона: Сърцеразбиващо е да знам, че си си отишъл

На 59 години след 3-годишна битка с онкологично заболяване почина певецът, музикант, модел и протеже на Мадона Ник Кеймън, особено известен с хита си Each time you break my heart от 1986 г. Пръв лошата новина съобщи в Инстаграм неговият колега и приятел Бой Джордж.

Мадона пусна в Инстаграм стар кадър с двамата от 80-те и написа: "Сърцеразбиващо е да знам, че си си отишъл. Винаги си бил толкова мил и сладък човек, прекалено много си страдал. Надявам се да си по-щастлив където и да си, Ник Кеймън".

Ник Кеймън е роден в Есекс под истинското име Айвър Невил Кеймън и преди да пропее става популярен по целия свят от рекламата на джинсите Levi's 501. Точно тогава той получава псевдонима Ник. В клипа той влиза в обществена пералня с дънки и бяла тениска, сваля си дрехите и ги пъха в пералнята под звуците на Heard it through the grapevine на Марвин Гей, оставайки по боксерки.

Въпросната реклама привлича вниманието на Материалното момиче, която му поверява да изпълни песен, писана в съавторство от нея и Стивън Брей – именно Each time you break my heart, в който Мадона се проявява като бек-вокалистка. Хитът стига върха на британската класация, постига шумен успех и в Германия, Испания, Франция и Италия.

По-късно песента дава име на албума на Кеймън – първия от 4-те, които той издава между 1987 и 1992 г. За втория му албум Us (1988), Мадона му осигурява подкрепата на своя продуцент Патрик Леонард. Парчето Tell me става изключително популярно, особено на Апенините, където остава цели цели 9 седмици начело в класацията на сингли.

През 1990-а британският певец прави най-големия си международен удар – I promised myself, композиция, която се изкачва на първо място в чартовете на 8 европейски държави и става 4-ото най-въртяно парче по телевизиите и радиостанциите тази година.





Последният албум на Кеймън Whatever, whenever датира от 1992 г., след което настъпва мълчание, нарушено едва с вестта за смъртта му вчера. Непотвърдената причина за фаталния изход е рак на костния мозък. Единствен източник за тази подробност е страницата в Инстаграм на друг негов приятел, фотографа Джон Рожа, който през 2018 г. публикува своя снимка с Кеймън от една болнична стая.

Сега, след вестта за кончината на Кеймън, той пише: „Малко преди да получи диагнозата рак на костния мозък, Ник Кеймън ме посети при едно свое пътуване до Лондон. Имам милиони спомени от нашето дълго приятелство и наистина съм съсипан от новината за смъртта му“...