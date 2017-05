Поп сензацията Селена Гомез не е единствената от фамилията, която харесва The Weeknd.



Стана ясно, че майката на 24-годишната звезда – бившата актриса Манди Тийфи, одобрява избранника на дъщеря си.

„Блестящи, усмихнати, изглеждащи здрави и по равно влюбени. Мама е щастлива, целувки и прегръдки“, гласи коментар на 41-годишната жена в социалната мрежа.

Думите й се появиха под снимка на новоизлюпената двойка от тазгодишния Мет гала бал в Ню Йорк.

Там прочутите певци направиха дебютната си целувка пред медиите.

Наскоро се спекулира, че изпълнителката на The Heart Wants What It Wants и новата й изгора се готвят да минат под венчилото през лятото.

„Тя казва на приятелите си, че планира да разменят обети през август, след като приключи турнето му. Тя знае, че са сродни души. И не иска да чака с години да се омъжи.“, разкри близък до звездната двойка източник пред hollywoodlife.com.

Това обаче засега не е потвърдено. Двамата са заедно от декември - само месец, след като носителят на „Грами” се раздели с модела Бела Хадид.