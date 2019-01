Майкъл Бубле не познава нотите

Michael Bublé е един от най-успешните канадски певци и композитори. Той има над 60 милиона продадени албуми по целия свят, като осем от тях са студийни. Носител е на едни от най-престижните музикални награди. На 14 септември 2019 предстои първият концерт на Michael Bublé в България, част от световното му турне, което ще стартира през февруари.

Ето 10 интересни факта за канадската звезда:

1: Талантът му е открит от семейството му

Когато Bublé е бил само на 13 години, семейството му забелязало, че има музикален талант, докато пее “White Christmas” в колата. Тогава със сигурност не е знаел, че ще постигне зашеметяващ успех с коледния си албум.

2: Ходил е на вокални уроци при оперен певец

Един от учителите по пеене на Michael Bublé всъщност е Джоузеф Шор, който е оперен баритон. Може би от там Bublé е научил някои от невероятните си вокални орнаментики.

3: Неговият дядо му помага да започне музикална кариера

Michael Bublé започва да пее в нощни клубове, когато е на само на 16 с помощта на дядо си. Той е бил водопроводчик и е предлагал услугите си в замяна на това Michael да получи участие.

4: Дълго време е мечтал да бъде певец

Michael е мечтал да стане певец от съвсем малък, когато е бил на около 2 години. С течение на времето, мечтата му станала още по-силна, и дори спял с Библията и се молел да има шанса да се занимава с музика.

5: Michael Bublé има италианско гражданство

През 2005 година Michael Bublé става италиански гражданин. Именно от Италия са неговите баба и дядо.

6: Участвал е в „Досиетата Х“

Освен с музика, Bublé се занимавал и с актьорство. В началото на своята кариера той е участвал в хитовия телевизионен сериал „Досиетата Х“. Бил е уволнен от шоуто, защото по време на снимки е отивъл да си вземе хот дог.

7: Michael Bublé е бил рибар

Едва 14-годишен е започнал да работи с баща си като рибар, което продължило цели 6 години.

8: Голям фен на хокея

Bublé е имал огромно желание да играе хокей за Vancouver Canucks. Харесвало му е това, че неговото име е звучало сходно с един от играчите - Jiri Bubla.

9: Носител е на четири награди Грами

Michael Bublé има четири награди Грами, През 2008 печели награда за албума Call Me Irresponsible, а през 2010 – за Michael Bublé Meets Madison Square Garden. Следващите две награди Грами са за албумите Crazy Love през 2011 и To Be Loved през 2014.

10: Той разчита на емоцията си

Колкото и невъзможно да звучи, Bublé не може да разчита и да пише ноти. Канадската звезда споделя, че при композиране на музика се води единствено от емоциите си и от своите чувства.



Билетите за концерта на Michael Bublé в София могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim, както и онлайн на www.eventim.bg.