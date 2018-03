Майли Сайръс обвинена в плагиатство

Ямайски певец съди американската поп звезда Майли Сайръс за плагиатство в хита "We Can't Stop". Той иска компенсация в размер от 300 милиона щатски долара.

Обвинението в нюйоркския съд е повдигнал Майкъл Мей, който изпълнява музика в стила денсхол под псевдонима Флоуъргон. Той твърди, че в хита "We Can't Stop" Майли Сайръс незаконно е използвала някои части от текста и музикалната структура на неговата песен "We Run Things", записана през 1988 г. Според Мей парчето на Майли Сайръс се състои наполовина от негови идеи и успехът на хита, който през август 2013 г. се изкачи до второ място в класацията на "Билборд" в САЩ, се дължи на него.

Освен финансовата компенсация, ямаецът заяви пред съда, че иска да бъдат забранени в бъдеще разпространението, продажбата и изпълнението на "We Can't Stop". Обвиняеми по делото са Майли Сайръс и нейният звукозаписен лейбъл "Ар Си Ей рекърдс", собственост на корпорацията "Сони".

"We Can't Stop" е от четвъртият албум "Bangerz" на Сайръс от 2013 г. Певицата и "Сони" не са коментирали случая.