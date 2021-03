Македонецът аут от "Евровизия"

Обществената организация Македонска радио-телевизия (МРТ) разглежда възможностите да се оттегли от Евровизия 2021. Това стана ясно, след излизането на официално изявление, в което се съобщава, че вътрешна комисия ще анализира публичните реакции около песенния конкурс. Повече детайли по казуса обаче не са дадени.



"Обществената телевизия също ще вземе предвид всички свои задължения като участваща страна, както и като активен член в европейската аудиовизуална мрежа, където МРТ е неразделна част от сдружението за обществена услуга в Европейския съюз. Публиката ще бъде информирана за крайното решение на МРТ", се казва още в изявлението.



То идва само няколко дни, след като певецът Васил Гарванлиев, който е избран да представи Северна Македония, показа българския флаг в клипа си и потвърди, че има българско гражданство. Това е така, защото баба му е била българка и е имала далечни роднини в страната. Гарванлиев казва, че е роден в Струмица, която се намира от "другата страна на границата“.



Феновете на конкурса в западната ни съседка не приеха добре изказванията на певеца, заради което стартираха и петиция срещу представянето му в Ротердам през месец май. Самият той казва категорично: „Ако някой е засегнат от това, което направих неволно, аз се извинявам от сърце. Но не се извинявам за това, което съм.“



36-годишният изпълнител трябваше да представи Северна Македония на Евровизия още миналата година, когато обаче събитието не се проведе заради пандемията от коронавирус.



Голяма част от детството си Гарванлиев изкарва в Щатите, където родителите му намират спасение от Косовската война в края на 90-те. Няколко години по-късно обаче семейството му е депортирано, а след като се прибира в Северна Македония и на него му е забранено да се върне обратно в САЩ. Това не отказва изпълнителят на Here I Stand да се превърне в гражданин на света. Учи за кратко в академията на Ла Скала в Милано, стига още до Лондон и Торонто, като се установява обратно в Северна Македония едва през 2018 г.

Междувременно сънародниците му обявиха, че имат втора песен на Евровизия 2021 в лицето на Виктория Георгиева и Growing Up Is Getting Old. „Ще е по-хубаво, ако пееш на македонски“ и „Имаме втора песен. Но защо не пее на диалекта, който наричаме български“ са част от коментарите, които се виждат под видеоклипа на българската представителка в официалния канал на Евровизия в YouTube. Зад мненията не стоят конкретни имена, а профили като Macedonia Timeless и „Македонско име Нема да загине“, които веднага бяха припознати като спам от останалите меломани.



Припомняме, че България е поставена на второ място в букмейкърските класации относно шансовете ни за триумф в Ротердам. Тон за песен Виктория ще даде първо на 20 май, когато е вторият полуфинал, а победителят ще бъде коронясан два дни по-късно.