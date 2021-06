Manowar отново в Пловдив догодина

15 години след първия си концерт у нас, когато пяха „Мила родино“ в Каварна, легендарните Manowar се завръщат. След като преди 5 дни бандата развълнува феновете си в България, публикувайки трибагреника и 2022-ра година, вчера официално бе съобщено, че американската хеви метъл банда ще изнесе ексклузивно на 4 юли 2022 г. в Пловдив.



Събитието, което се случва веднъж в живота на феновете, ще се състои на 4 юли 2022 и ще продължи традицията на серията концерти Hills Exclusive, първият, от които бе с Iron Maiden през 2018 г. в Пловдив. Manowar свирят за първи път в България през юли 2007 г. в Каварна, подарявайки на верните си фенове епично шоу с вълнуващо изпълнение на националния химн „Мила Родино“. Година по-късно, групата се завръща в България с концерт, който продължава повече от пет часа. „България и българските фенове на MANOWAR заемат изключително специално място в сърцата ни!“ - казва басистът Джоуи ДеМайо. „Те ни посрещнаха гостоприемно в своята страна и в сърцата си от първия път, в който свирихме там и всеки път, когато се върнем, е още по-специален от предишния. Това честване на 15-годишнината ни ще бъде уникално шоу, създадено специално за България, спектакъл, който не бива да се пропуска!“, пише "Монитор".



Завръщането на Manhowar в България е част от турнето Crushing The Enemies of Metal Anniversary с любими на феновете моменти от кариерата на групата и ще отдаде специална почит на шест емблематични албума на бандата и техните годишнини. Билетите за концерта вече са в продажба на промо цена, съобщават организаторите от Fest Team. Първите 500 билета за правостоящи места са на цена 80 лв, за места пред сцената са по 120 лв, а ВИП билетите, които включват седящо място и паркинг място са по 150 лв. Притежателите на билети за Hills Of Rock 2020 получават промо код за намаление от цената на билетите във всички зони за концерта.