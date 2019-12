Марая Кери е пак на върха

Несравнимата, мултиплатинена международна суперзвезда и носителка на няколко награди „Грами“ Марая Кери („най-продаван артист жена за всични времена, с 19 #1 хита) отново си заслужи позиция номер 1 в класацията на Billboard Hot 100 с вечния коледен хит „All I Want For Christmas Is You“. Песента достига до върха за първи път от издаването си преди 25 годинни, след като през 2018 г. бе на трета позиция. С този рекорд изпълнителката бележи историята като солов артист с най-много номер 1 хитове в класацията, а именно 19, и застава до Elvis Presley и точно зад The Beatles.

„All I Want For Christmas Is You“ е „най-продаваният коледен албум за всички времена“ и е наличен за поръчки в онлайн магазин MusicMall.

Песента продължава да бъде незаменим коледен химн в цял свят и се доближава до 1 милиард стрийма. Марая печели световен рекорд на Гинес за „най-успешен празничен хит (за Коледа и Нова Година) на солов артист в класацията Billboard Hot 100“ и „песен, прекарала 36 последователни седмици на #1 в празничната класация на Billboard от 2011 г. насам.

Празниците никога не биха били същите без албума Merry Christmas на голямата певица, който е издаден за първи път на 1 ноември 1994 г., получава 6 пъти платинен статус от Асоциация на звукозаписната индустрия в Америка, продава 15 милиона копия в цял свят и е обявен за „най-продаван коледен албум за всички времена“. Сингълът „All I Want For Christmas Is You“ печели 6-кратен платинен сертификат и се подрежда като 28-мият сингъл в Top 10 на Billboard Hot 100. С над 16 милиона продадени копия парчето остава 11-тият най-продаван сингъл за всички времена. Наскоро Amazon Music издаде екслузивен мини-документален филм, озаглавен „Mariah Carey Is Christmas: The Story of ‘All I Want for Christmas Is You‘“, който разкрива тайните от създаването на вечния коледен хит на носителката на множество награди „Грами“.

Кралицата на Коледа свети по-ярко и гордо от всякога.