Марая Кери: По Коледа понасям много подигравки

Марая Кери изпя вечния коледен хит All I Want For Christmas Is You, който от 1994 г. насам не е спирал да заема челни позиции в музикалните класации.

В края на миналата година песента си спечели първото място в класацията Billboard Hot 100, с което Кери се превърна в солов артист с толкова много #1 хитове в класиранията на Billboard (общо 19 песни), с което застана до изпълнители като Елвис Пресли. Тази песен я вписа и в рекордите на Гинес за най-успешен празничен хит.

Певицата обаче понася и много подигравки в този период. Тя разказа малко повече за това в разговор с Наоми Кембъл: „Знам, че хората се забавляват много с факта, че по Коледа ме виждат повече, както и с огромната ми любов към празника. Но аз наистина обожавам Коледа. Не ме интересува, че съм обект на подигравки“, сподели 50-годишната певица.