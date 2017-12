Певицата Марая Кери получи награда „Ангел за животните“. 47-годишната красавица е отличена със специалното звание от организацията РЕТА (Хора за етично отношение към животните).



Призът й бе връчен за създаването на анимацията All I Want For Christmas Is You, кръстена на един от най-големите й хитове, пише монитор. Лентата проследява сбъдването на мечтата за домашен любимец на малко момиченце, което среща кученце на име Джак.



Кери не само е осигурила музика за филма, но е седнала на продуцентския стол за него и е участвала като разказвач. Вицепрезидентът на организацията Лиса Ланг нарече изпълнителката на Without You „герой за бездомните животни“, който окуражава семейства да осиновяват другари на четири лапи от приюти, вместо от развъдник.





„Нейният празничен филм ни напомня, че грижите за животно са отговорност. Един хубав ден срещате кученце, което завинаги ще остане вашето бебе, и знаете, че си принадлежите.“, заяви Ланг.

