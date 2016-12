Един от най-отличителните и чувствени гласове в съвременната соул музика ще гостува в България за първи път.



Марио Бионди идва по покана на Keen Acts и Sofia Live Club на 25 май 2017 г. за вечер, изпълнена с много емоции и дълбочина. Сицилианецът ще представи у нас парчетата, заради които светът се влюби в тембъра му, както и продукция от новия си албум „Best of Soul”, с който певецът отпразнува десет години от старта на кариерата си.

Страстта на Марио Бионди към соул и джаз музиката се ражда още в детска възраст, благодарение на баща му – певеца Стефано Бионди, чието сценично име Марио наследява. С годините той постепенно развива таланта си и в края на 80-те печели подкрепата на международно признати артисти като Рей Чарлз. Истинското признание настъпва със сингъла „This Is What You Are”, едно от най-обичаните парчета на Бионди, което става популярно по цял свят.

През 2006 г.идва и сериозният успех на албума „Handful of Soul” – микс от нови песни и интерпретации на вече познати парчета. Отличаващият се дълбок и топъл, но същевременно уверен глас се приема с ентусиазъм от публиката и носи на певеца 4 платинени отличия в рамките на няколко месеца.

През 2010 г. излиза и двойният албум „Yes, You” със записи от лятното турне на Бионди из цяла Италия, за което билетите са изцяло разпродадени. След две години работа, прекарани между Милано, Лос Анджелис, Ню Йорк и Лондон, е готов и„Sun”, който отвежда Марио до номер едно в класациите за най-продавани албуми. Миналата година излезе и осмият му албум, озаглавен „Beyond” – успешен ейсид джаз експеримент. Запомнящи се остават колаборациите му с други артисти, като дуетът му с кралицата на фънка Чака Кан в акомпанимент на легендарната британска формация Incognito.

Мнозина признават Бионди за достоен наследник на Бари Уайт, не само заради тембъра, но и заради съблазнителното усещане, което се носи от парчетата му.

Ето защо сега, в месеца на споделените мигове и сбъднатите желания, Keen Acts и Sofia Live Club изненадват феновете на качествената музика с този концерт, насочен към всички, които обичат да ѝ се наслаждават в компанията на любимите хора.

На 25-и май 2017 г. ни очаква една незабравима емоционална вечер в интимна обстановка под звуците на разтапящия глас на Марио Бионди и неговия бенд. Билетите са на цени от 70 лв.в мрежата на Eventim, а капацитетът на Sofia Live Club ще е ограничен в интерес на максималния комфорт на публиката и естеството на събитието.Вратите ще отворят в 21:00 ч., а началото е планирано за 22:00 ч.