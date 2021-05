Мария Бакалова стиска палци на Виктория

Десетки български знаменитости подкрепиха Виктория по пътя ѝ към високото класиране във финала на Евровизия 2021. Сред тях са футболната легенда Христо Стоичков, номинираната за Оскар Мария Бакалова, рок легендите Б.Т.Р. и много други популярни личности от сферата на музиката, спорта и шоубизнеса. Всички те призоваха българите в чужбина да гласуват за България на 22-ри май. Повече информация може да бъде намерена на BULGARIA2021.COM. Българският представител се класира на големия финал на най-престижната музикална надпревара в света, където ще изпее песента “Growing Up is Getting Old” под номер 17. Виктория се отличи като един от най-ярките изпълнители във втория полуфинал, където впечатли с емоционалното си изпълнение.





Геновева Христова, продуцент от българското участие на Евровизия 2021 от страна на Ligna Group, сподели очарованието си от всички призиви: “Радвам се, че успяхме да обединим България. Това е голям момент за всички нас. Огромни благодарности към всички, които записаха специални пожелание за Виктория и призоваха българите в чужбина да гласуват за нея. Получихме хиляди видеа - от Христо Стоичков, Златните момичета от националния ансамбъл по художествена гимнастика, нашето невероятно момиче в Холивуд Мария Бакалова, звездата от Нетфликс Юлиан Костов, от десетки артисти - Рафи, Б.Т.Р., Михалеа Филева, Графа, Deep Zone Project, Орлин Павлов, Соня Васи, Йоана Димитрова, Прея, Алекс Петканова, Михаела Маринова, Руслан Мъйнов, Николаос Цитиридис и много други.

Заедно показваме, че България може да бъде сред лидерите в креативната и музикалната индустрия!” Българското участие в песенния конкурс Евровизия се реализира като публично-частно партньорство между БНТ и Ligna Group, с подкрепата на българската финтех компания iCard – генерален спонсор на Евровизия България.

Големият финал на Евровизия 2021 ще се проведе на днес. Зрителите в България могат да гледат шоуто на живо по БНТ 1 от 22:00 часа.