Мария Илиева капна от умора

„Необузданата енергия на Кийт Флинт, динамиката на поведението му на сцената, експресивността му надхвърлят човешките възможности... Работя много сериозно върху изграждането на най-ексцентричния ми образ дотук. Трудно ми е и съм изтощена физически, но е доста забавно. Ако успея да се доближа и на 50% от енергията на Кийт, ще съм удовлетворена“, разказа Мария Илиева по време на репетициите за предстоящия лайв на „Като две капки вода“.

Гримьори подготвят Мария илиева за предишния й образ в шоуто-този на Лучано Павароти

В понеделник от 20:00ч. по NOVA българската поп икона ще преобърне сцената като вокала на култовата група The Prodigy. „Кийт Флинт почина през март тази година, оставяйки милиони фенове и няколко десетилетия музикална история. Всички знаем колко изявен е на сцената, но границата на изопачаването на образа е тънка и Мария трябва да овладее лудостта, която ще се развихри в това изпълнение“, допълват педагозите на шоуто, които участват в изграждането на автентичните образи на участниците.



Следващата седмица Дичо ще плува в свои води със ZZ Top, а Милко Калайджиев ще се върне в младежките си години с Humperdinck. Деси Добрева ще се впусне в нов образ от фамилията Джексън с Краля на попа и песента Man in the mirror, а Папи Ханс отново ще се изправи пред големите хитове на десетилетието с Лейди Гага. Стефан Илчев ще опита фънка със Ceelo Green, а Петя Буюклиева ще трябва да избере между рап музиката и женския вокал с образите на Криско и ТИТА. Самата ТИТА от своя страна ще трябва да усвои безкомпромисното присъствие на Тина Търнър.