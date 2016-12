Поп звездата Мария Илиева си купува фенове по примера на младата си колежка Гери-Никол.



Изпълнителката на "Лунен сън" е изловена от обикновен меломан, който се е ровил в статистиката на новия й клип "Черен списък" в дует с рапъра Били Хлапето, пише в. "Телеграф".

"Не ги разбирам много тея неща, ама как така гледанията им почват от 24 000?", пита Георги Сергеев Събев във Фейсбук под скрийншот от статистическите данни, от които ясно се вижда, че гледанията на видеото започват от 24 000.

"Смисълът е "промоционален". Това е маркетинг инстумент, за да се покаже, че са харесвани", коментира рапърът Димитър Мичев-Кнас, с когото преди няколко години Мария Илиева записа песента Wanna be the best.

Той разкрива и тарифата за купуване на гледания - 120 долара за 1 милион прегледа на видеото в YouTube.