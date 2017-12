Вчера излязоха официалните портрети на принц Хари и Меган Маркъл, създадени специално по повод годежа на двойката.

Фотосите, качени във Facebook от страницата на двореца Кенсингтън, предизвикаха истинска сензация в интернет пространството и бързо събраха хиляди харесвания и възторжени коментари.

Годениците не пропуснаха да благодарят на своите почитатели за милите пожелания.

As a way to say thank you, they have decided to share this candid photograph from the day of their portrait sittings directly with all of you. pic.twitter.com/MROyiKWEnG