Носителката на „Грами“ Мери Джей Блайдж говори за изневярата на бившия си съпруг Кенду Айзъкс по време на участието си на Essence Fest в Ню Орлиънс завчера.



Изпълнителката на No More Drama преживява болезнен развод, емоционалните турбуленции от който вдъхновяват и актуалния й албум Strength of a Woman.

“Не можеш да имаш две кралици.“, обясни Блайдж в частта от шоуто, в която даваше съвет на мъжете в публиката как да се държат с половинките си.

„Лично аз, дами, съм доста егоистична във връзките си, което може и да ме прави малко луда. И бих толерирала никога човек, който си идва вкъщи и започва да ме сравнява със Сузи от офиса... Не ме сравнявайте с никого, защото Мери Джей Блайдж е единствена!“, отсече арендби дивата. Според споразумението, което с Айзъкс се опитват да постигнат, тя трябва да захранва банковата му сметка с по $30 000 месечна издръжка.

„Как така някой ти кръшка, разбива ти сърцето, а на финала се оказва, че ти трябва да му плащаш за това?!“, възмути се Блайдж.

Миналият уикенд тя стреля с гневни реплики по адрес на бившия си и по време на изпълнението си на BET Awards, а след него Айзъкс реагира с кратък коментар в Инстаграм: „Обичам те до смърт, Мери Джей Блайдж. Ума не ми побира защо се държиш по този начин и търсиш публичност за раните ни. Никога не съм искал да обсъждам живота ни с феновете.“