Продължението на любимия ни мюзикъл с творчеството на АББА предстои да се появи съвсем скоро в кината, а трейлърът вече ни изпълва с чудесно празнично настроение.



Само че има един фактор ни кара да се чувстваме обезспокоени - не видяхме Мерил Стрийп в трейлъра.

Във втората част на филма, която носи името "Mamma Mia: Here We Go Again!" ще участва същия актьорски състав, а действието ще се развива на величествения гръцки остров Скопелос. Главната роля се пада отново на Дона, изиграна от Мерил Стрийп, но много от почитателите на мюзикъла се запитаха какво се е случило с героинята й, защото тя не присъства в краткото видео. Подозрението, че Мерил Стрийп изобщо не се е снимала във втората част на Mamma Mia се засилва от факта, че нейното място в момичешката група с актрисите Кристин Барански и Джули Уотърс се заема от Аманда Сийфрайд, която пее вместо майка си в една от сцените, пише БЛИЦ.