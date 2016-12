Metallica ("Металика") шокира феновете си, като пусна серия нови видеоклипове към почти всички песни от предстоящия да излезе утре албум "Hardwired ... To Self Destruct".



Бандата буквално затрупва почитателите си с лавина от видеа.



Първият клип от серията е "Dream No More" - пети трак от албума.

Почитателите на групата могат да видят останалите в Интернет.