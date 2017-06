Да попие красотите на Барселона над ръба на чаша сангрия с любимия си Иво Добрев – това планира Михаела Маринова след победата си в „Като две капки вода”.



Певицата искаше да замени абитуриентския си бал с пътуване към града на Гауди заради концерт на Ариана Гранде. След атентата в Манчестър тийн идолът канселира турнето си, но Михаела ще пътува въпреки това.

„Дестинацията я избра Иво, това пътешествие ми е коледния подарък, така че – отиваме. За мен няма значение къде сме, важното е, че ще сме заедно.”, сподели за „Монитор” Михаела.

Приятелят й, който зрителите познават от дуета на Пламен и Иво от X Factor, бе и първият човек, поздравил я вчера. „Качи се на сцената и ме прегърна, каза ми колко се гордее с мен.

Още не мога да повярвам, че Десислава, която изпя по изключителен начин тази хубава народна песен и има толкова много фенове, остана втора. Деси е и моето откритие за сезона – адски чист, добър човек, с който усетих, че сме на една вълна.”, обясни Маринова. Тя спечели шоуто за актьорски трансформации на Нова тв с My Heart Will Go On на Селин Дион, а след комплимента на Фънки към стилистите обмисля да вземе синята рокля и за бала си. Михаела завършва Музикалното училище с поп и джаз пеене, а като абитуриент ще се види чак на 25 юни.

Голямата награда – чисто нов автомобил, изпълнителката на „Стъпка напред” ще си ползва със здраве.

„Имам книжка от пет месеца и ще я карам.