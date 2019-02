Милица Гладнишка пее Джеймс Бонд

На 10 февруари предстои нова среща с музиката от филмите за Джеймс Бонд. Емблематичните песни от култовата сага за британския шпионин ще звучат под палката на Маестро Найден Тодоров в изпълнение на Софийската филхармония, Милица Гладнишка, Рут Колева, Ягода Тренева, Криста, Боби Косатката и Живко Станев.

Към познатите вече "Skyfall", " Diamonds Are Forever" и "The World Is Not Enough", " You Only Live Twice"е добавен съвсем нов аранжимент на култовата "Golden Eye", написана от Боно и Ди Едж и изпълнена от Тина Търнър през 1995 г. Няма да се размине и без оригиналната тема на Бонд, която присъства във всички филми за агент 007. Тя е написана от Монти Норман и изпълнена за първи път от оркестъра на Джон Бари. Бари от своя страна композира песни за няколко от следващите филми, сред които и „Goldfinger“ - която ше чуем в изпълнение на мултиталантливата Милица Гладнишка. Фраковете са изгладени, момичетата на Бонд са гримирани и всички заедно ви очакват на 10 февруари в зала "България".





Билети на касата на залата, в ивентим, ипей и тикетсбг.