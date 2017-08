В разгара на лятото Mind Trips ни предлагат втори танцувален хит с Александра Раева.

Песента "We Talk About Us" ще стигне до клубовете в целия свят на 8 август от италианския лейбъл Aenaria Music. Студийната версия е придружена от ремикс на легендарния Хуан Алварез, познат като резидент DJ в едни от най-популярните клубове през последните години. Новата песен следва успеха на Never Give Up. За да отбележат премиерата, музикантите записаха двата хита на живо за специално представяне по Jazz FM и в интернет.

Създадена от Александър Греоргиев, Бурян Маслев и Ясмин Исинов, групата Mind Trips има дълга история, чието начало е в концерти с Александра Раева преди близо 20 години. Освен съмишлениците в музиката,членовете на грушата са и приятели в живота. Всяка песен е неустоима за танц и въздействаща със споделени идеи за пълноценен живот – Never Give Up призовава да не предаваш любовта, а We Talk About Us подкрепя в отстояването на собствената ценност като основа на взаимността.

Това са първите две песни, които Mind Trips подготвят за планиран за следващата година албум – трети в дискографията им и първи с участието на Алекс Раева.

Поставяйки ново начало, музикантите въвеждат своите почитатели в света на хубавата си музика с филм, който включва записани на живо версии на двете песни и интервюта на програмния директор и водещ по Джаз ФМ Светослав Николов с членовете на състава. Записите бяха направени в Sofia Live Club с ефектно осветление и мултимедия.

Новата песен ще бъде представена на 7 август, когато Александра ще гостуват в студиото на единственото българско радио за джаз, фънк и соул музика. Видеото към песента ще бъде излъчено на сайтовете и на фейсбук страниците на Mind Trips и Jazz FM на 10 август.

Новаторите от Mind Trips създават клубен джаз, като съчетават модерни дръм енд бейс и трип-хоп елементи. Във формацията участват Александър (китара), Александра (вокали), Бурян (бас), Владимир (тромпет), Панайот (перкусии), Стефан (барабани) и Ясмин (клавир).