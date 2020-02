Мис България в перфектна форма 40 дни след раждането

Най-красивата българка за 2015 година Марина Войкова показа перфектна фигура само 40 дни след раждането на първото си дете. Hotnews.bg припомня, че брюнетката роди в началото на декември дъщеричка, плод на любовта й с бизнесмена Давид Бонев, бивш любовник на актрисата Елен Колева.

Само 40 дни след паметното събитие тя застана пред камерата на „Черешката на тортата” и показа тяло на богиня, както и умения в кухнята. Тя готви заедно с мъжа си, а химията между двамата бе видна за всички зрители. Тя обаче изуми гостенката си роксана със сервирането на ядливи цветя, които фолкаджийката призна, че вижда за първи път. Войкова, която освен красива е и една от най-възпитаните и образовани миски, показа и хубавия си дом, пълен със спомени от многото им пътувания.

Двамата се сгодиха през октомври преди две години. Войкова получи заветното предложение на плажа в Пукет, където с огнени букви, разположени на пясъка, Бонев бе изписал Will You Marry Me (Ще се омъжиш ли за мен), а през 2019 година подписаха на скромна церемония.

снимки:Фейсбук черешката на тортата