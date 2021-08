Мишо Шамара влезе в болница

Мишо Шамара е прикован на болнично легло, закачен към различни апарати, които следят състоянието му. Хитовият рапър от близкото минало показа снимка от болничното звено, на която е в окаян вид, и стресна приятели и познати.

Въпреки че пусна снимка, с която потвърди, че има здравословен проблем, Шамара не уточни какъв е той. Варненецът, който от години живее в САЩ, поясни, че не е COVID, каквито предположения се появиха под снимката. "Buddy got the vaccine now look at you", написа като послание към снимката от болницата. С това стана ясно, че е получил усложнение в следствие на ваксинация.

Преди няколко месеца Шамара се похвали, че е сбъднал мечтата си да има собствен дом в Америка. Къщата се намира в Илинойс, споделя рапърът.Мишо и семейството му заминаха в Щатите преди почти 8 години, като вече напълно са се установили там – рапърът и жена му работят, а децата им учат и вече говорят английски език.

Синът му върви по стъпките му и се подвизава под псевдонима Лил Ша. Дъщеря му вече печели състезания по синхронно плуване.