MISSY ELLIOTT започва новата година със сингъла "I’m Better (Feat. Lamb)"

Изпълнителката на Atlantic Records Missy Elliott представи дългоочаквания си нов сингъл “I’m Better (Feat. Lamb)”.

Песента излезе в петък, 27 януари, за Щатите и Канада, а за останалия свят стана достъпна в събота.

“I’m Better (Feat. Lamb)” е продуциранa от Lamb (Beyoncé, SWV, Monica) и написанa от Elliott. Към сингъла певицата представи и зашеметяващо видео, режисирано от самата нея и дългогодишния й сътрудник и носител на Grammy Dave Meyers (“Lose Control,” “Work It,” “We Run This”).

Missy Elliott e световна суперзвезда, продуцент, текстописка, певица, рапърка и културна икона. Петкратната носителка на Grammy, с номинации в рамките на 3 десетилетия, има безпрецедентен успех, включително над 30 милиона продажби само в САЩ. Шестте й студийни албума (включително забележителния “MISS E… SO ADDICTIVE” от 2001 и последвалия през 2002 блокбъстър “UNDER CONSTRUCTION”) имат платинени сертификати, правейки я единствената рапърка с такова постижение!

Missy се завърна през 2015 с експлозивния си сингъл “WTF (Where They From)” Feat. Pharrell Williams. Клипът към него има над 40 милиона преглеждания в YouTube и незабавно след излизането си стана главна тема в Twitter и Facebook.

Малко след това представи и превърналата се във фаворит на феновете “Pep Rally”, която беше включена в рекламата на Amazon’s Super Bowl с Alec Baldwin, Dan Marino, Jason Schwartzman и Missy. Рапърката се обедини с първата дама Michelle Obama за повдигащата женския дух “This Is For My Girls”. Парчето подкрепи различни кампании, които имат за цел да подпомогнат млади жени, и включва талантливите Kelly Rowland, Janelle Monáe, Kelly Clarkson и Zendaya.

Освен това, Missy взе участие в сингъла на Faith Evans от 2014 “I Deserve It (Feat, Missy Elliott & Sharaya J)”, хитовото парче на Jack Ü “Take Ü There (Feat. Kiesza) (Missy Elliott Remix)”, и най-скоро – в заръщането на Janet Jackson “BURNITUP! (Feat. Missy Elliott)”.