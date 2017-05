Преди броени дни хорът „Мистерията на българските гласове“ се завърна от успешното си турне в Щатите.



След месец певиците, събрали любовта на публиката от цял свят, ще представят за първи път новия си репертоар, който ще излезе в албум през есента. Големите концерти у нас ще се състоят на 6 юни в софийската зала „България“ и на 8 юни в Античния театър в Пловдив.

Това е събитие за най-известния български фолклорен състав, тъй като последните композиции, създадени специално за „Мистерията на българските гласове“, са от края на 90-те. След това хорът е издавал сборни дискове, участвал е в албуми на други артисти и в записите на музиката към филми и видеоигри, но не е изпълнявал изцяло нов репертоар.

В целия проект участва и изключителната Лиса Джерард от Dead Can Dance, която по време на записите в българското студио сподели, че това за нея е сбъдната мечта, тъй като преди много години е слушала хора в Лондон и след концерта на „Мистерията на българските гласове“ си е казала, че това е върхът, за който една певица и един глас може да мечтае в изпълнителското изкуство. Затова Лиса не крие искреното си вълнение от предстоящите събития в София и Пловдив, когато тя ще излезе на сцената до своите вдъхновителки.

Произведенията, които публиката на двата концерта ще чуе, са дело на композитора Петър Дундаков, Лиса Джерард и ирландския композитор Джулс Максуел. В допълнение ще прозвучат и известни заглавия от репертоара на Лиса Джерард и Dead Can Dance, между които The Host of Seraphim на Dead Can Dance, Now We Are Free от филма Гладиатор и др.

Освен "Мистерията на българските гласове", на сцената на 6 и 8 юни ще излязат също и немските перкусионисти Дейвид Кукерман и Себастиан Флаиг, Петър Миланов (китара), Христина Белева (гъдулка), Димитър Карамфилов (контрабас), бийтбоксърът SkilleR и изпълнители от Софийска филхармония.

Предстоящият албум е силна заявка за различно позициониране на хора в световната музикална карта – българският фолклор има нов облик, в който традиция и бъдеще звучат в хармонично единство. Зад новия проект на „Мистерията на българските гласове“ застава Шуберт Мюзик Пъблишинг – продуцент на записите и всички съпътстващи събития.

Билетите и за двата концерта са в продажба в мрежата на Eventim в цялата страна, както и в OMV, THE MALL, Книжарници Ориндж, Офис 1, Билетен център на НДК, Технополис, Български пощи. Билети за концерта в зала „България“ може да се намерят и на касата на залата.