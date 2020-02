Модели на Playboy станаха снежни кралици

Бутиковите партита на Playboy, в които участие взимат едни от най-популярните топ модели на Мъжката Библия, се превърнаха в емблема на лукс и стил, само за няколко години. През новата година се очаква серията с пищни шоута да продължи с мащабни турнета в цялата страна. Домакини на спектаклите с участието на едни от най-сексапилните жени в България ще бъдат отново само топ заведения в страната.





Пилотното парти на Playboy превърна за кратко културната столица в Замръзнало кралство. А седем изкусителни снежни кралици сияеха от сцената на Secrets Club Plovdiv. Водещ на шоуто беше главният редактор на сп. Playboy Любен Дилов-син, който представи новия брой и разсмя до сълзи пловдивчани с еротични разкази за тежкия бит на перничанки, които вече - поради липсата на вода - не само карали, но и миришели на голф-двойка. В смисъл на 90 коня.





Сред красавиците, които нагорещиха страстите в града на тепетата за първи път след спечелването на короната стана актуалната носителка на титлата Playmate Of The Year 2019 – Михаела Тодорова. Достойна компания на Мис Плеймейт в провокативния спектакъл направиха неустоимите и подгласнички Натали Найденова, бившата волейболистка Лиана Николова, бодибилдърката Вероника Илиева, момичето, за което политическата икономика е като детска игра – Янита Гашина, актрисата и реалити звезда Анна-Мария Чернева, и ослепителната Дениз Хайрула.



Красавиците бяха преобразени в истински снежни кралици от топ гримьорката Пепа Стоянова и екипа ѝ, а сценичното облекло на момичетата накара гостите да се молят за сняг. Защо ли? Разгледайте снимките от събитието и ще разберете. Какво отива повече на една кралица – здравата и красива коса, разбира се. Затова за пореден път, за безупречните прически на участничките, Playboy на топ фризьора Джордж Тодоров.

Под хореографията на Пепи Ялъмова и сценичното присъствие на брейк денсърите от X-Energy Crew, звездите на сцената на Secrets Club Plovdiv дадоха обещаващо начало на партитата през 2020. А за доброто настроение на всички VIP гости се погрижиха водка Beluga, уиски Glenfiddich, вино Better Half Garage Wines. От Playboy обявиха, че е стартирало записването за кастинг за Playmate Of The Year 2020. Дамите, които искат да сбъднат мечтата си и да изживеят своята приказка, могат да се регистрират на www.playboy.bg/casting.

снимки:pr