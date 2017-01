Всеизвестно е, че по време на празници се подаряват подаръци.

Сред множеството картички, послания, кошници с късмети и различни вкусотии, вниманието ми бе привлечено към един определен подарък – четири-етажен, оформен като Коледна елхичка.

Приказна гледка! Запътих се към нея и посегнах да отворя пакета.

Като дете разкъсах опаковъчната хартия и какво да видя!

Hasselblad! Възкликнах аз, след като отворих първата кутия. В смисъл Hasselblad?! Пауза и обяснение за реакцията ми.

Hasselblad е наименование във фотографията с авторитет. Възможността да притежаваме свой собствен, като аксесоар към мобилния си телефон, е неочаквано красива изненада. Това ми бе достатъчно, за да разбера, че Moto Z Force изключителен мобилен апарат. Откакто го избрах или, може би, той го направи... хм, няма значение... се убеждавам, че той е точно за мен.

Но как да използвам всички тези "физически приложения"? Дойде ред и на последния, най-важен пакет - този с телефона, на който именно се прикрепят, за да се превърне мобилния ми апарат в домашно кино (проектор), страхотна аудио система или полупрофесионален фото апарат."

Движенията ми, изведнъж, се ускориха и за отрицателно време разопаковах и останалите кутии, нетърпелива да открия какво се „крие“ в тях. А, аудио колонки JBL. Ъх! Това истина ли е? Тях мога да ги използвам не само за удоволствие, но и в работата си – по време на психотерапевтичните сесии, които провеждам с моите пациенти.

Психотерапевтичните методи, които развивам обвързват много говор, музика и слух. Затова качественият звук е много важен, за да може човек да чуе гласовете си – вътрешен и външен. Звукът се оказа кристален!



А сега? Какво има в следващата кутия? Хм,... какво е това? Уж съм „на ти“ със съвременните технологии, но този уред не го познавам?! Какво се оказа - проектор, с който може да правите както презентации на работното си място – без да търсите някой да ви помага да свържете офисната апаратура, но също и да гледате „кино“ на стената – или на тавана на спалнята, легнали с децата в леглото.



Да, аз съм и майка! Имам две прекрасни дъщери, с които обичаме да гледаме филми, сгушени една в друга. Но да се върнем към Moto-замайващата поредица от дигитални изненади.



Остана една! Последната... или по-точно първата – най-важната, тази, която съдържа мобилния телефон. Moto Z Play – само като чух името изтръпнах от удоволствие. Дизайнът е съвършен, вътрешната памет е отлична (4GB), батерията (3500 mAh) е достатъчна за повече от ден ожесточен престой във Facebook, сърфиране из YouTube, плюс няколко часа разговори без да забравяме Viber, Instagram и др.

Апропо, към базовата и добра камера (21 MP), можете да добавите допълнителната камера със своя батерия, което спестява мощност и по този начин да снимате както селфита, така и снимки с по-голям смисъл. При долепянето на допълнението Hasselblad размерът на телефона остава достатъчно компактен, че да може да бъде удобен за ползване, дори да сте на път – но и да ви гарантира качество на изображението, което никой друг телефон в момента не може да предложи. За мен като Instagram почитател това е важно – репликата „ще го снимаш за инстаграма си или ще ходим“ е в речника на близките ми.

*** Автор на картината е Яна Яранова, българска художничка

А дисплеят, ах този красив екран, който при допир ни зарежда с енергия.





Ох, няма повече! Готово, всички кутии отворих... Щастие. А сега, след като, се осъзнах и се върнах на земята, признавам, че реалната причина този модел да е повече от всеки друг е, че функциите, които всеки от нас търси в един мобилен апарат са не само налични, но и иновативно разработени, така че ежедневието да бъде още по-Motoристично.





Със сигурност инженерите, които са изградили Moto Z Play са гледали out of the box... и са направили така че, с всяка следваща кутия животът да бъде още по-красив, богат и вълнуващ. А за дамите, като мен, които обичат красивите аксесоари, държа да отбележа, че гърбът на телефона е защитен с подвижен протектор, изтъкан от фин текстил, а под него се крие връзката между апарата и неговите мултифункционални бижута.

С Moto Z марката Motorola, която сега оперира редом бранда Lenovo, защитава светлото си минало, когато беше бранд, символ на интересни модели като Razr или v70. Moto Z е достоен наследник на тези прочути модели – и иновативен, дори за нашето време, свикнало на мегапиксели и всякакви джаджи.





Това за вас написа Детелина Стаменова - психотерапевт, автор на книги и дългогодишен главен редактор на Cosmopolitan България. В нейната работа често използва движение, танц, музика и рисуване. Активист е на световното движение за подкрепа на превенцията на хранителните разстройства и е автор на теста за скрийнинг, който се намира на този сайт.