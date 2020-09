MTV завъртя Поли Генова

Новата песен на Поли Генова – „How we end up” – завладя най-известния музикален ТВ канал в света МTV и вече се излъчва на територията на Европа, Русия и Латинска Америка. След като парчето спечели българската публика, то набира все по-голяма популярност и сред чуждестранните зрители.



Само месец след излизането на сингъла той вече е сред трите най-слушани български песни в родния ефир. „How we end up” бързо зае челни позиции във водещите музикални чартове у нас, сред които първо място в класацията „Българските 5“ на радио и телевизия City, както и второ място в „Нашите 10“ на БГ Радио. Все повече фенове се включват и в TikTok предизвикателството, което Поли отправи в социалните си мрежи, и споделят видеа със собствени интерпретации на танца от клипа на „How we end up”.





„Изключително съм щастлива, че новата ми песен е на върха на повечето български класации! Надявам се, че „How we end up“ ще продължава да носи прекрасни летни спомени още дълго време, не само на българските си почитатели, но вече и по целия свят, благодарение на MTV. За мен е изключителен успех, че видеото на песента проби именно там. Този проект е създаден от невероятен екип и съм сигурна, че тепърва ще покорява още върхове.“, заяви Поли Генова.



Официалната премиера на „How we end up“ беше в средата на юли. Парчето е създадено от световноизвестни професионалисти. Музиката е дело на naBBoo, който е изключително успешен композитор и музикален продуцент, а текстът е написан от талантливата изпълнителка Romy Dya, позната на публиката с хита си „So Far Away“ заедно с David Guetta и Martin Garrix.





„How we end up“ е пилотният сингъл към новия албум на Поли – „Твоя“, чиято премиера беше в края на юли. По него изпълнителката работи в продължение на 2 години. Албумът включва както вече издавани песни, така и нови парчета, включително и дуетите на Поли с Мария Илиева, Графа и други чуждестранни изпълнители. Албумът „Твоя“ може да бъде открит във всички музикални платформи и в големите бензиностанции, книжарници и в други търговски обекти в цялата страна.