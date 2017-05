Дишайте дълбоко – Аврил Лавин е жива и здрава.



С последния си пост в Twitter изпълнителката поздрави майка си за Деня на майката.



Въпреки активността ù в социалните мрежи се разпространиха отново слухове, че Аврил е мъртва и днес друга жена се представя за нея. В дъното на всичко стои бразилски блог, който представя аргументи за твърдението си.



В началото на годината мнозина си припомниха позалязлата звезда, тъй като през 2017 г. парчето ù Complicated навършва 15 години.



Ето някои от тях: Вторият ù албум се нарича Under My Skin. Теорията казва, че Аврил е "починала" през 2003 г., когато е на 19, година след издаването на дебютния ù проект Let Go. Вторият ù албум излиза на пазара през 2004 г., като се смята, че заглавието му "Под моята кожа" е намек за случващото се.





Предполага се, че "новата" Аврил е влязла под кожата на "истинската". Отделя се внимание и на цветовата гама на обложката. Черното се смята за мрачен цвят, а червеното се асоциира с кръв и страдание.



Текстовете на песните ù стават по-мрачни. От закачливи фрази със сексуален подтекст в ранното си творчество звездата минава към образи като "мъртъв град", "високо окачен", "с чупливо въже", както пее в My Happy Ending. Зловещите думи започват да се забелязват отново през 2004 г., когато близкият ù приятел и колега Евън Таубенфелд напуска бандата им, пише avtora.com





Тя промени драстично визията си. От пънк момичето няма и следа, Аврил се превръща в бляскава поп звезда. А това несъмнено би довело до: "Тя не прилича на себе си."



Височината ù е под съмнение. В официалния ù сайт пише, че при първото стъпване на сцената през 2002 г. Аврил е висока 158 см, а според Google ръстът ù тогава е 155 см. Някак тя е изгубила цели 3 сантиметра от височината си – или е излъгала, или пък никой не си прави труда да погледне с колко високи обувки е.