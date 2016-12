Дйвид Бекъм е един от малкото звездни татковци, които предпочитат сами да гледат децата си, без да разчитат на куп асистенти и бавачки.



Бившият футболист редовно води дъщеря си на уроци по балет и търпеливо чака курсът да приключи заедно с останалите родители. Колкото и да не харесва „Замръзналото кралство“, го е гледал поне 50 пъти с Харпър, а освен това шие дрехи за куклите й. Споделя манията на сина си Бруклин по скейтборда и участва като статист в опасните му каскади.

Подкрепя музикалния талант на Круз и го води на уроци по китара и на записи в студио. Да не говорим за ежедневните ангажименти по водене на децата на училище и прибирането им. За всичко това знаем, защото и той, и Виктория държат да ни го показват в социалните мрежи.





И въпреки че не се оплаква от изтощителната роля на перфектен родител, явно има моменти, в които на Дейвид му става не уморително, а... скучно. Това разбраха милионите му последователи в Инстаграм, където той сподели смешен кадър, в който си е сложил маска на зайче, а от надписа разбрахме, че е: „Kids teeth check up and daddy got bored...“

В случай, че не сте разбрали, перфектният татко отговаря и за профилактичните прегледи на децата при стоматолога. И докато ги чака пред кабинета, реши да се позабавлява в социалната мрежа.