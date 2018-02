Младият и талантлив изпълнител Начо Паскал бе поканен специално от "Пееш или лъжеш" - Корея.



Изпълнителят заминал по покана в Корея за десет дни като представил България пред корейската народност. В началото всички мислили,че Начо Паскал е спортист и фитнес инструктор - но уви ! Това се оказало голяма лъжа. Щом изпълнителят запял култовия хит "DESPACITO", корейците останали без думи. Изпълнителят сподели в официалната си страница своето щастие от това,че именно той представя страната ни в едно от най-гледаните предавания в Корея.





"Точно преди година имах удоволствието да пея и изпитам една голяма емоция в ТВ формата "Пееш Или Лъжеш". Нещо, което ме тласна напред и ми бе трамплин да продължа да се занимавам с музика. Година по-късно получих покана, на която нямаше как да откажа. Чест бе за мен да бъда избран и оценен от създателите на този интересен формат, да представя не само себе си, а и България в далечна Южна Корея ! Страна, която ме посрещна с много любов и уважение. За щастие и там успях да изпитам и предам тази Голяма Емоция на хората. Щастлив съм, че оцениха моя талант и съм много Благодарен на екипа на "Global Vision" (Нова Тв), Vladi Aprilov и на целия екип от "I Can See Your Voice" M NET tv, Minyoung Park и Flower Han! Thank you so much!!! И разбира се, зад всеки изпълнител стои един добър треньор и ментор. Катя Тенева ,моята мила учителка" - коментира изпълнителят.