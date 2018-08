Най-гледаното риалити тръгва и у нас

Нова телевизия готви удара на века в телевизионния бизнес! Медията почти е осигурила правата за излъчването на най-гледаното риалити предаване в света – „Keeping up with the Kardashians“. Предаването е посветено на живота на семействата Кардашиян и Дженър, по които в момента въздиша целия свят.

Възходите и паденията на Кайли Дженър, Кендал Дженър, Ким Кардашиан, Клоуи Кардашиан, Кортни и Крис Кардашиян им донесоха такава слава, че броят на последователите на всяка надхвърля 100 милиона. Общият брой фенове на двете фамилии е по-голям от населението на цял континент.

От Нова усетили, че изостават от БТВ, заради скъпите турски сериали, които продължават да са избор № 1 на българина. Единствено „Като две капки вода“ успява да пребори конкуренцията, но кулинарните предавания и реалити форматите задържат нисък рейтинг и единственият им шанс за висока гледаемост остава привличането на огромни звезди в тях. Преди години „Вип Брадър“ удари в земята конкуренцията, след като вкара в къщата си Преслава, Кичка и Дует Ритон, но рейтингови сезони като този изискват огромни разходи за хонорари.

Така телевизията решила да пръсне повече пари за „Животът на Кардашиян“, в замяна на сигурен зрителски интерес. Предаването се излъчва навсякъде по света, освен в България. В момента след „Като две капки вода“ Нова разчита единствено на кулинарни предавания, но те вече до болка втръснаха на зрителите. За сметка на това Кайли Дженър се радва на огромно внимание в България, нейните продукти се изкупуват като топъл хляб от деца и възрастни, макар в България да достигат основно реплики.

Истински фурор предизвика и внасянето на марката на сестрите Дженър – „Kendall&Kylie“ в българските молове. Лайфстайлът на семейството не веднъж е вдъхновявал български звезди. Галена стриктно следва идеите на модела Кендал Дженър, а Ким Кардашиан до такава степен е копирана от родни бръмчалки, че дори манията доведе до пластични операции на българки за достигане на прилика. Телата, облеклото, позирането, гримът, дори големите дупета на Кардашиан, вдъхновиха да се пръкне цяла армия от техни копия в страната ни и навсякъде по света.

Очаква се предаването да стартира догодина и ще бъде първото с такъв мащаб в България.