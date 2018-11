Най-новото и най-доброто при лазерната епилация

Колко пъти сте ходили на лазерна епилация? Един, два, десет, двайсет пъти, безброй... Вече не вярвате, че лазерната епилация работи. Няма резултат, само пари на вятъра! Именно за вас и всички недоволни пациенти от конвенционалните лазери за епилация изследователски екип създаде един абсолютно нов апарат Duetto MT Evo - революционна система, която надминава функционално всички останали апарати. Първата технология, която комбинира в едно два истински лазерни източника в перфектна синергия – Александрит и ND: YAG. Специално проектирана да осигури безопасни и дълготрайни резултати за всички типове кожа, новата технология е вече достъпна за всички пациенти на клиника Jewel Skin.

Апаратът е конструиран през 2016 г. от изследователски екипи с познания в квантовите процеси и медицината. Производителят, италианската компания Quanta System, е водеща за проучвания в областта на лазерите и оптиката още от края на 19 век. Компанията е безспорен лидер в производството на индустриални и медицински лазери. Създава първия арт лазер за реставрация на произведения на изкуството, използван във Ватикана за съхраняване на архиви. Нейни са и първите лазери, прилагани при научните открития на НАСА.



ПРЕМАХВА УСПЕШНО ОКОСМЯВАНЕТО ДОРИ ПРИ КОЖА С ТЕН

Иновацията на еволюционната технология е вътре-лазерното хомогенизиране на две лъчения със свръх висока за епилацията пикова мощност. “Технологията ни позволява на избираме едновременно лъченията (различни дължини на вълната) и на двата лазера в прецизирани пропорции в зависимост от типа на кожата и пигментацията на космите на пациента.” – казва специалистът от Jewel Skin Clinic Анелия Николова. Александритен лазер (755 nm) се миксира с лъчение от Nd:YAG лазер (1064 nm). Тези две доказали се в обезкосмяването лъчения работят в абсолютен синхрон (дует - от където идва и името на апарата) за постигане на фантастичен ефект. “Александритната съставка, благодарение на високите характеристики на абсорбция на меланин, въздейства в по-повърхностните зони и на по-светлите, фини и тънки косми. Докато Nd:YAG-овото лъчение има потенциала да унищожава по-дълбоко разположените фоликули. Nd: YAG е златен стандарт лазер за безопасна употреба върху кожа тип VI. По-ниската абсорбция на меланин при тази дължина на вълната го прави идеален за третиране и на най-тъмна кожа, тип IV до VI.” – обяснява как работи лазера специалиста. Стандартните диодни лазери не могат да повлияят руси, червени и тънки кафяви косми. А Duetto ги елиминира с нежно докосване. И не е нужно да чакате месеци, за избледняване на тена. Кожата може да се третира две седмици след море и солариум. Светлината се поглъща от кръвоносните съдове, затова повлиява дори най-тъмната кожа. Лъчението на Nd: YAG лазера е единственото, което повлиява русите и бели косми. Допълващият ефект от него е блокиране на кръвоснабдяването на космения фоликул.



ДИОДНИТЕ ЛАЗЕРИ СА НЕЕФЕКТИВНИ СЛЕД ОПРЕДЕЛЕН ЕТАП

Срявнявайки различните видове лазерни лъчения, предимствата на александритния и Nd: YAG са безспорни и неопровержими.

“Диодните лазери основно залагат на лъчение в интервала: 800 - 810 nm при изключително ниска пикова мощност. Като тези дължини на вълните не са най-оптималните за епилация в космено-абсорбционен аспект. И докато при Duetto двете лазерни лъчения са с вътре-лазерно хомогенизиране на фотоните, то при диодните лазери на практика миксиране на лъченията не се случва.” – обяснява разликите Анелия Николова. Диодните лазери са непрекъснат вид лазери в сравнение с александритния и Nd:YAG, които са импулсни. Импулсните лазери са тези които концентрират цялата лазерна мощност в този конкретен импулс (мили секунди), докато при непрекъснатия светлината се разпръсква в десетки милисекунди, което води до намаляване на епилационния ефект. Ниската мощност и тесният диапазон от настройки прави възможностите на диодните лазери в лазерната епилация доста ограничени. Резултатите са незадоволителни и особено неефективни при тънки и фини косми. А броят на необходимите процедури за пълен курс на обезкосмяване са двойно повече в сравнение с другите два лазера.



ДВОЕН КОМФОРТ БЕЗ РИСК ОТ ИЗГАРЯНЕ И ПИГМЕНТАЦИЯ

Duetto TM Evo работи с половината от стандартната доза енергия, използвана от другите лазерни системи за епилация. Това гарантира максимална безопасност и липса на болка по време на процедурата, което е преимущество при силно окосмени пациенти и при хора с тъмни кожи или с тен. “Вградените в Dueto Александритен и Nd:YAG лазери работят с изключително висока пикова мощност. Предимство на технологията е възможността да генерира до десет импулса в секунда. В комбинация с огромната енергия превръща лазера в един от най-бързите в класа си. Високата честота заедно със сапфиреното контактно охлаждане, което неутрализира подаваната топлина, прави процедурата безболезнена и безопасна спрямо тена благодарение на SHR (super hair removal) режим на модула.” – разяснява предимствата Анелия Николова и добавя, че уникалната ефективност на лазера е подкрепена и доказана от клинични изследвания.

Броят на процедурите зависи от гъстотата на окосмяването, вида на третираното място, индивидуалния цикъл на растеж на косъма и хормоналния фон на пациента.

Освен в миксиран режим, операторът може да използва Александритния и Nd:YAG лазери както комбинирано за епилация, така и по отделно за подмладяване, премахване на пигментации, фотоподмладяване, третиране на съдови проблеми, гъбички по ноктите, карбонов пилинг и други. И всичко това само с един накрайник. “Технологията има революционен протокол за премахване на съдови лезии от всякакъв тип. В случая се залага на интересна технология. Ако се третира с само Nd:YAG, за да се постигне резултат, е нужна висока енергия. Когато проблемните зони се облъчат с по-ниска енергия от Александритното лъчение хемоглобинът се превръща в метахемоглобин. С два пъти по-малко енергия се постига по-добър резултат. Особено в зоните на лицето.” – обяснява специалистът от Jewel Skin Clinic. Процедурата е гарантирано по-безболезнена, като са необходими 1-2, максимум 3 процедури.