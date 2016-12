TUBORG Night Edition представя на почитателите на клубната култура у нас едно от най-големите събития в програмата си – The Gold Edition party с една истинска легенда на хаус музиката - Марк Кинчън- МК. Датата е 05 ноември/събота/ в Bedroom Premium Club.



Марк Кинчън, роден на 3 август в Детройт, щата Мичиган,САЩ , станал известен със сценичното си име МК, е американски DJ и музикален продуцент на House музика. Той оглавява класацията на US Billboard Hot Dance Music/Club Play chart през 1993 и 1994 година с песните “Always” и “Love Changes”. Главните вокали и на двете песни са изпълнявани от Алана Саймън. Двамата записват също и ъндърграунд хаус химна “Burning”. “Always” достига до 69 място в UK Singles Chart през февруари 1995. МК също атакува dance chart-а с песента “ 4 you”, използвайки псевдонима 4th Measure man ( мъж от 4-то измерение).



От началото на 90-те, той е един от музикантите, чиито най-известни лейбъли се въртят по чартовете, канен е да прави ремикси от звезди като Елтън Джон, Боби Браун и Селин Дион. Работата му с поп артистите не обърква неговата основна същност – герой в ъндърграунд кръговете. Именно негова ремикс версия на “Push Feeling On” изпълняват легендарните The Nightcrawlers. През ноември 2013, ремиксът му на песента на Storn Queen “Look Right Trough” е излъчена от Defected Records/Warner music и е номер едно в UK Singles Chart.





Освен кариерата си на записващ музикант, той също става известен с неговите ремикси, които прави за други музиканти като сингъла “Misled” на Селин Дион, който стана първият и единствен номер едно хит в Billboard Dance. Неговият ремикс на сингъла на Бети Буу “Thing Goin’On” изстрелва песента на 5 място в същия чарт. Ремиксът му на “Message” на София Шайнъс, достигна до номер 20 на Dance Club Play Chart. Той продуцира ремиксове на сингъла на Джоди Уатли “Your Love Keeps Working On Me”, който достига до номер 2 в този чарт.



МК, един от движещите сили на лейбъла Defected, активно сътрудничи с Джейми Джонс, Лии Фос и всички, които се включват в лейбъла Hot Creations, а също така продължава да поставя танцувални версии за съвременни поп-звезди. Последните ремиксове и композиции са на Лана Дел Рей, Дев, Енрике Иглесиас, Скай Ферейра, Ели Гулдинг, Джейми Джоунс, Лии Фос и Трики. Кинчън стои в основата на ремиксът, икона на сингъла на Nightcrawlers “Push The Feeling On” , който бе използван почти 20 години по-късно като отправна точка на глобалния хит на Питбул “Hotel Room Service”. Ремиксът се радва на международен успех и заема трето място в UK hit. Той също асистира на фронтмена на Nightcrawlers Джон Райд с редица негови последващи продукции, но те нямат същия успех в чартовете.





Да кажем накратко – приносът на МК в съвременната хаус музика е сложно да се оцени. Той е уважаван, както в средите на любителите на комерсиалната хаус музика, така и от пуристите в музиката, които от тук от там измъкват по някой забравен ремикс от 90 – те. А точно това не може да се пропусне!



Програмата на TUBORG Night Edition специално е създадена за всички, които обичат да се забавляват и клубният живот е тяхната втора природа. До края на 2016 г. TUBORG дава възможност на всички любители на качествената музика да станат част от общо 40 цветни партита в най-популярните клубове в София



На 5 ноември, събота, в Bedroom Premium Club, златото ще блести по тялото на красавите Bedroom Premium Ladies. Изкусителни и неустоимо секси те ще направят грандиозното The Gold Edition Party, по-бляскаво отвсякога, с подкрепата на DJ K Lights! Любовта към живота е едно голямо съкровище и ние ровим само на повърхността, защото там блести най-силно!



"Музиката продължава да е част от генетичния код на TUBORG, но този път е по-разноцветна от всякога. Kогато партито е наистина добро, всички искат да го споделят. Също като добрата бира", коментира Христина Вучева, бранд мениджър на TUBORG.