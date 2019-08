Най-великият мюзикъл стана филм

Тази Коледа ни очаква истинско киночудо! Световноизвестният спектакъл на легендарния Андрю Лойд Уебър Котките, спечелил сърцата на милиони фенове по света, излиза в кината на 27 декември. Режисурата е поверена на носителя на „Оскар“ Том Хупър (Речта на краля, Клетниците, Момичето от Дания), а актьорският състав включва някои от най-големите звезди в киното, балета, съвременния танц и музиката.

В Котките участват Джеймс Кордън, Джуди Денч, Джейсън Деруло, Идрис Елба, Дженифър Хъдсън, Иън Маккелън, Тейлър Суифт, Ребъл Уилсън, а своя дебют на голям екран прави примабалерината на Кралския балет Франческа Хейуърд. Интересен факт е, че това не е първа среща на Джуди Денч с продукцията. Британската актриса е избрана за роля в спектакъла още през 1981 г., но не може да участва, след като къса ахилеса си точно преди премиерата.



Във филма участват още Роби Феърчайлд (бродуейското шоу An American in Paris), Лори Дейвидсън (Will на TNT), танцовата хип-хоп сензация Les Twins (Лари и Лоран Буржоа), световнопризнатият танцьор Мет Таули (участвал в клипове на Риана и групата на Фарел Уилямс N.E.R.D.), примабалетистът на Кралския балет Стивън Макрей и изгряващата музикална звезда Блуи Робинсън.



С култовата музика на Лойд Уебър и някои от най-добрите танцьори в света под хореографията на носителя на „Тони“ Анди Бланкенбюлер (Хамилтън, In the Heights), филмът преоткрива КОТКИТЕ за следващите поколения с внушителна сценография, впечатляващи технологии и танцови стилове от класически балет през съвременен танц и хип-хоп до джаз, улични танци и степ.



Котките скачат в кината на 27 декември.