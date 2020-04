Наоми Кембъл: Обожавах принцеса Даяна

Наоми Кембъл е била на хиляди червени килими и е имала много различни преживявания, които ще ѝ оставят спомен дълго време. От фотосесии за големи марки до участия в модно шоу на най-известните дизайнери, супермоделът не може да се оплаче от живота си. Това, което ще помни винаги обаче е срещата ѝ с принцеса Даяна.

Звездата направи виртуална среща с колежката си Синди Крофорд и двете поговориха за времето, когато са имали възможността да посетят кралското семейство. Кембъл е участвала в изненада за рождения ден на принц Уилям, организирана от покойната лейди Даяна.

През 2017 година по-големият внук на кралица Елизабет II признава, че като малък е бил голям фен на Наоми, Клаудия Шифър и други супермодели. „Имах техни плакати в стаята си“, казва Уилям в документалния филм „Diana, Our Mother: Her Life and Legacy“. Именно затова Даяна се свързва с Кембъл и организира всичко за рождения ден на сина си.

„Бяхме заедно с Клаудия и Кристи Търлингтън и чакахме принца да се прибере от училище“, казва Наоми. Тогава тя за първи път се среща с принцеса Даяна и веднага я е харесала. „Обожавах принцеса Даяна. Тя беше толкова скромна, земна и просто съм благодарна, че имах честта да я познавам“.

И докато Кембъл прави изненада на Уилям, когато той е на 13 години, то Синди Крофорд посещава замъка Кенсингтън няколко години по-късно. Супермоделът споделя, че е била изключително притеснена да се срещне с кралското семейство и почти не помни момента.

„Принцеса Даяна ме накара да се почувствам като у дома си. Все едно бях на гости на свой приятел“, казва Крофорд. Тя допълва, че покойната лейди Ди е била облечена с дънки, кашмирен пуловер и се е държала изключително нормално. В документалния филм „Diana, Our Mother: Her Life and Legacy“ принц Уилям си спомня за изненадата и казва, че е бил толкова притеснен, че е паднал по стълбите.

Източник: Tialoto.bg