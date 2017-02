Клуб MUSIC JAM има удоволствието да обяви първата голяма световна звезда, която ще се качи на неговата уникална сцена – това е очарователната австралийка Натали Имбрулия!



След няколкогодишна музикална пауза Натали се завърна през 2015 г. с нов албум - „Male” (2015), който представи много интересна колекция от кавър версии на вдъхновявали я мъже-вокалисти , сред които са Робърт Смит от „Кюър“, Пит Тауншенд, Том Пети, Нийл Йънг и Кет Стивънс. „Male” e петият студиен албум на Имбрулия и вече пожъна много топли оценки от критици и фенове в целия свят.

Тази година тя обяви и голямо европейско акустично турне, което стартира на 22 април в Москва и до края на май ще обиколи целия континент, включително големите музикални градове като Берлин, Милано, Париж и Лондон. Интересното е, че въпреки че програмата ще включва песни от целия й каталог, акцентът ще е върху по-интимното, клубно звучене и за целта са избрани по-малки зали, позволяващи пряк контакт с публиката.

"Толкова се вълнувам, че отново тръгвам на турне - споделя самата Натали – и избрах тези по-малки зали като моето „благодаря“ към феновете, които ме подкрепят вече толкова години. Обичам тази интимна атмосфера, в която сякаш мога да пея лично за всеки един фен и усетя реакцията му."

Грациозна, красива и щедро надарена с артистични таланти, родената през 1975 г. в Сидни Натали прави пробив още като 13-годишна в популярния през 90-те австралийски сериал „Съседи“ („Neighbours“). Успехът й я задържа в състава още две години, преди да реши да замине за Лондон - сама, без пари, и без приятели... Крехко, синеоко наивно създание, изпълнено с илюзии и въоръжено единствено... със своя безспорен талант.

Още първият й сингъл - песента “Torn” - взривява класациите, а дебютният й диск „Left of the Middle“ (1997) продава 7 милиона копия! Не закъсняват и наградите - MTV Award за Best New Artist през 1998 г., Billboard Music Award, Brit Award и цели три номинации за Grammy през 1999 г. Любопитно е, че и до ден-днешен “Torn” е най-често пусканата песен по радиата в Австралия, с периоди, в които е достигала до 75 излъчвания на ден!

Следващите й албуми не са чак толкова комерсиално успешни, но неизменно печелят положителни отзиви, той като Натали никога не прави компромис със своите музикални критерии и стандарти.

След като трайно се заселва в Англия, където живее и до днес, Натали постепенно започва да разделя времето и творческата си енергия между музиката и киното, където записва серия неголеми, но интересни роли. Зрителите у нас вероятно я помнят в суперсмешната комедия "Джони Инглиш" (2003) като партньорка на Роуън Аткинсън. Оттогава се снима в още четири филма и поредица от тв проекти, включително като съдия в популярния формат X Factor.

Натали Имбрулия е социално активна, модерна жена, която инвестира популярността си в позитивни каузи като световната кампания Virgin Unite срещу бедността в света и борбата срещу рака на гърдата.

УНИКАЛНА КЛУБНА АТМОСФЕРА

Изпълнението на Натали Имбрулия в уютната, дискретна атмосфера на клуб MUSIC JAM – при перфектна видимост към сцената от всички места и безупречна акустика – ще бъде наистина музикално изживяване от ново измерение за българските фенове.



