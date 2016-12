Въпреки че скоро ще видим актрисата Натали Портман в ролята на една от най-емблематичните жени в американската история - Жаклин Кенеди, актрисата изригна срещу сексизма в Холивуд.



Тя заяви, че е щастлива, че има шанса да изиграе главната роля в "Джеки", но това не означава, че ще си мълчи за неравнопоставеността, която имат жените в Холивуд.



В последното си интервю, 35-годишната носителка на Оскар изтъква липсата на по-дебелички актриси в модерните филми, и отбелязва, че в лентите от 50-те и 60-те години на миналия век са се правели сценарии с по-силни женски роли вътре.



"Дори и да е имало сексистки коментари, главните герои във филмите обикновено са били жени, които са силни личности", казва тя.

"Сега имам чувството, че всички филми се правят за бели мъже, които са подкрепяни от някоя красива девойка".



Портман разкри още, че биографичната лента "On the Basis of Sex", в която тя ще се превъплъти в младата съдийка с либерални възгледи Рут Бейдър Гинсбърг, е стопирана.



Причината е, че се търси правилния режисьор - жена. "Заради проблемите с половата дискриминация в Холивуд в момента, как бихме могли да не направим това?," риторично попита Портман.