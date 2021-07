Натали Трифонова сложи минижупа в Миконос

На митичния остров Миконос забегна Натали Трифонова, а от снимките качени в социалната мрежа се вижда, че синоптичката не се разделя с любимия си минижуп.



Блондинката обожава да демонстрира сексапила си и това е един от най-лесния начин да го постига. Синоптичката показа зашеметяващи крака, докато обикаля на високи токчета из острова на известните и търси някоя звезда. Някои веднага обявиха, че звездата на Миконос е самата Натали.

“Summer has filled her veins with light and her heart is washed with noon”, написа под една от снимките си от плажа Нати.