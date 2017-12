N.E.R.D представят новия си албум No_One Ever Really Dies

N.E.R.D официално обявиха в социалните мрежи, че новият им албум NO_ONE EVER REALLY DIES ще излезе на 15-ти декември т.г.



В албума участват редица гост музиканти, сред които Rihanna (с издадения вече сингъл “Lemon”), Kendrick Lamar, André 3000, M.I.A., Gucci Mane, Future, Wale и Ed Sheeran. NO_ONE EVER REALLY DIES е дълго чакан от феновете албум и първият нов проект на N.E.R.D, след "Nothing", който излезе през 2010 година.



NO_ONE EVER REALLY DIES е петият студиен албум на фънк, хип хоп бандата с фронтмен Фарел Уилямс. Албумът ще излезе у нас в деня на световната премиера от Вирджиния Рекърдс/Sony Music.

Пилотният сингъл от проекта “Lemon” с участието на Риана е сред най-успешните сингли в дигиталните платформи за последния месец: #1 в чартовете на 7 държави включително и в глобалния чарт на Spotify. Парчето е в Топ 10 в чартовете на iTunes в повече от 16 страни. Видеоклипът към сингъла е като ръководство за хип хоп и стрийт танци, в което Рири обръсва главата на танцьорката Mette Towley, част от танцовата група на Фарел от 2014г. Mette Towley е основен участник във визуализацията на “Lemon”, а хореографията във видеоклипа е дело на Жаклин Найт, автор на култовите танцови движения във видеото на Бионсе - "Single Ladies".

На 06/12 излезе видеото и към втория сингъл от албума, озаглавен “1000” с участието на хип хоп изпълнителя Future.