След две години мълчание, канадската рок група Nickelback се завръща с нов албум.



Тавата e озаглавена Feed The Machine и ще бъде деветият студиен проект на рокаджиите. Официално той ще излезе на музикалния пазар този петък, а седмица по-късно музикантите ще стартират турне в Северна Америка. Концертната им обиколка им ще започне в Ноубълсвил, САЩ, на 23 юни и ще приключи във Ванкувър, Канада, на 1 октомври.

Преди броени дни бандата пусна и видеото към сингъла си Song On Fire. Режисьор е Найджъл Дик, с когото Nickelback се сработват още за Photograph, Too Bad и Savin’ Me. „Song On Fire е много лична за мен специално. Докато работехме по нея, всички я усетихме по различен начин, според собствените си преживявания. Всеки има нужда да обича и да бъде обичан и всеки е чувствал болката от загубата на любовта”, сподели пред сп. Billboard фронтменът на групата Чад Крюгер.

По повод 150 годишнината от независимостта на Канада от Обединеното кралство се проведен т.нар. „Проектът Канада”, в рамките на който Nickelback бе определена от 69% от населението като „национално съкровище”.