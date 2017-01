Световната звезда NIK WEST се завръща със самостоятелно, лимитирано шоу пред българската публика. Любимката на Prince, покорила световната сцена, ще гостува в Sofia Live Club на 9 март, като част от тазгодишното ѝ клубно турне.

Зашеметяващата басистка с впечатляваща визия и запомнящо се присъствие на сцената ще представи най-новото си EP “Say Something” и ще зарадва феновете си с ударна доза фънк, соул и R&B музика.

Заразяващият талант на NIK WEST бързо покорява музикалния свят. West работи с имена като Dave Stewart от Eurythmics, John Mayer, Lenny Kravitz, Steven Tyler и Flea от Red Hot Chilli Peppers, a Prince е нейн близък приятел и учител, от когото получава най-ценните съвети в криерата си.

Ето защо не е изненадващ успехът ѝ у нас по време на фестивала А to JazZ 2016. Колоритната и енергична NIK WEST изпълни сцената и наелектризира с музиката си пубиката, чийто аплодисменти не стихваха дълго след края на изпълнението ѝ. След като представи дебютния си албум Just In The Nik Of Time, сега бас звездата се завръща с още нова музика в Sofia Live Club на 9 март.

“След като слязох от сцената на A to JazZ знаех, че това няма да е послената ми среща с българската публика. Между нас имаше експлозия от емоции и истински заряд, който нямам търпение да изживея отново. “, споделя фънки бас дивата NIK WEST.

Билети за шоуто на NIK WEST можете за закупите онлайн от https://www.epay.bg/go/2682060278, мрежата на ePay.bg, EPAY GO и касите на EasyPay.