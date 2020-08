Ники Илиев се съблече

Разводът явно се отрази добре на Ники Илиев и той предприе ново начинание, като се разголи така както не беще правил вероятно от манекенските си години. Блондинът тренира бокс от известно време, а фенките са във възторг от мускулите, които е изваял, видя HotNews. Илиев нажежи страстите с фотос, на който е гол до кръста.

Плейбойската му изява беше овековечена и с крилата фраза на английски: Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I’m wise, so I’m changing myself.” В превод: "Вчера бях умен, затова исках да променя света. Днес съм мъдър, затова се променям."

След дълга връзка със Саня Борисова и последвал развод, в момента Ники е без жена до себе си. С новата визия обаче никоя мацка не може да му устои. А дали този кадър не е с цел да привлече нова дама до себе си?!