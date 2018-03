Никол избра Андрю Лойд Уебър пред Гришо

От известно време Никол Шерцингер започва все по-често да пропуска мачовете на Григор Димитров, най-вече заради професионалните си ангажименти.



Вчера гласовитата красавица уважи тържеството в Лондон по случай 70-годишнината на големия британски композитор Андрю Лойд Уебър, докато любимият й Гришо се труди на турнира „Мастърс“ в Маями. Днес едно от най-гледаните видеа в мрежата е изпълнението й на песента „Memories” от мюзикъла „Котките“, изпълнена от Никол, облечена в приказна бяла рокля, пише Woman.bg



Самата тя участва в произведението на Уебър през 2014 г., от тогава датира и познанството й с композитора. Мислите ли, че Никол пренебрегва изявите на нашия тенисист?



An emotional performance from @NicoleScherzy for #andrewlloydwebber birthday party #music #london #cats pic.twitter.com/xDxg9hd3vZ