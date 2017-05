Никол Кидман изглежда великолепно на червения килим в Кан.

Също така може да се похвали със забележително професионално присъствие, тъй като цели четири филма с нейно участие се представят на престижния кинофестивал, който продължава до 28-ми май.



Австралийската носителка на "Оскар" участва в два филма от състезателната част на фестивала заедно с Колин Фарел: The Beguiled ("Измамени"), разказ за американската гражданска война, режисиран от София Копола и базиран на едноименния роман на Томас Кълинан, както и The Killing of a Sacred Deer ("Убийството на свещения елен") на режисьора Йоргос Лантимос, най-добре познат с авангардния си филм от 2015 г. "Омарът".



Кидман също участва в 2 прожекции на фестивала, които не са от състезателната част: научно-фантастичната романтична комедия How to Talk to Girls at Parties на Джон Камерън Мичъл. Филмът е базиран на едноименния разказ на Нийл Гейман. Кидман има звездно участие и в един епизод от телевизионната серия на Джейн Кампион Top of the Lake.



Актрисата заяви на пресконференцията на представянето на "Убийството на свещения елен", че не е очаквала, че ще има четири филма в Кан, но причината за това е, че остава дръзка и отворена към нови предизвикателства. Въпреки че е на 49 години, актрисата все още се чувства бунтарка заради смелите си превъплъщения на екрана.



"Аз съм на такъв етап от живота си, в който трябва да играя пред камерата като 21-годишна дебютантка", каза Кидман на пресконференция. "Все още си оставам бунтарка, не обичам конформизма и съм готова на всякакви рискове".





Филмът на Лантимос е за хирург - в ролята е Колин Фарел, който е обсебен от идеята да направи жертвоприношение. Негова екранна съпруга е Кидман, която не е на 21, но казва за себе си, че играе сякаш сега започва кариерата й.



И въпреки че скоро ще навърши 50 години, тя не само играе, но и изглежда по-добре от всякога.