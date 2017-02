Никол Шерцингер е щастлива днес с любовта на Григор Димитров и с успешната си кариера, но не винаги е било така.

Американската певица разкри, че булимията за малко не я е убила преди няколко години, пише 24 часа.

Освен това тя е имала трудно детство. Никол е родена през 1978 г. на Хаваите в смесено семейство. Екзотичният й външен вид се дължи на това, че баща й е филипинец, а майка й наполовина рускиня, наполовина хавайка. Второто име на Никол Шерцингер е Прасковия в памет на руската й баба.

Родителите й са се развели, когато тя била още малка. Останала да живее с майка си, която я родила едва на 16 години. Майката заминала да търси по-добри условия на живот в щата Кентъки. Именно там срещнала Гари Шерцингер. Него Никол приема за свой баща. Той я осиновява и тя приема фамилията му, когато е на шест.



На същата възраст Никол получава подарък, който ще определи посоката на живота й - малък лилав касетофон и дебютния албум на Уитни Хюстън, който покорява класациите през 1985 г.

"Родителите ми нямаха пари, но ми взеха този касетофон и албума на Уитни, в който имаше песента "Greatest Love of All". Това беше! От този момент нататък аз исках да пея. Гласът й беше толкова силен, чувствах всяка нота като истината", категорична е Шерцингер.

Като ученичка била скромно и затворено дете.

"Училищният ми прякор беше Ревлата - откровена е Никол. - Мислех, че ще стана художничка, защото бях много чувствителна и чувствата ми бяха винаги очевидни за околните."



След завършване на гимназията Никол започнала да следва актьорско майсторство в университета "Райт", но не го завършва.

Кариерата й започва в рок бандата "Days of the New", с която пътува из цяла Америка. По време на едно от турнетата среща и първата си голяма любов - музиканта Ник Хексъм от алтернатив групата "311". Той пише песни и прави аранжименти за Лени Кравиц и музика за филми. Заедно са от 2001 до 2004 г. Според слуховете дори се сгодяват, но до продължение така и не се стига.

Никол се явява на кастинг за телевизионното шоу "Popstars", риалити от типа на X Factor. Печели шоуто като част от момичешката банда "EdenТs Crush", с която после правят доста посредствено турне. През двата месеца на турнето е толкова нещастна, че плаче всяка вечер.

Световна слава добива като водещ вокал на групата "Пусикет долс".

Никол веднага станала най-ярката участничка на групата. Тя единствена от всички пишела текстове и при това била крайно амбициозна.