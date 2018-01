I love these videos when she's bored or can't sleep and she's just chilling in bed! It's the cutest • • • #nicolescherzinger #nicolescherzy #scherzy #fave #idol #slay #gorgeous #beautiful #adorable #cute #cutie #hot #queen #SLAYER #grigordimitrov #gricole #xfactor ##xfactoruk #chosenbynicolescherzinger #ScherzyWear #chosenbynicole

A post shared by Nicole Queenzinger (@scherzysgumdrop) on Jan 8, 2018 at 11:31pm PST