Николета избяга на топло за рождения си ден

По стара традиция Николета Лозанова отпраши в топлите страни за рождения си ден. Дали е сама или е в компанията на своя любим не е ясно, но Ники Михайлов направи най-романтичното онлайн послание за своето момиче.



"Любов моя, честит рожден ден! Да си ми жива и здрава, все така усмихната и позитивна към живота. Така всеотдайна към всички хора, които обичаш. След 13 години любов мога само да ти благодаря за хубавите моменти и да ти кажа "Обичам те" за поредна година на твоя празник. Always by your side Misha. 13 years pure love!", написа Михайлов.