И в студените дни на идващата зима Николета Лозанова е в състояние да вдигне градусите и да запали фантазиите на последователите си в социалните мрежи, видя HotArena.



Водещата на „Папараци“ не изневери на стила си и пусна кадър, на който позира с прозрачно секси бельо.



„На тяло за грях, отива само бельо за греховни и горещи нощи! My favorite lingerie... Thank you @my_lingerie_by_provoke“ под снимката Николета.



И най-големите зложелатели на скандалната плеймейтка не могат да отрекат перфектната й визия. Секси сутиена едва удържа силиконовите прелести на Николета. А възторжените коментари в мрежата валят един след друг.





„Как е възможно да си толкова уникална.. Човек да няма за какво да се хване! Нямаш никакви забележки... Възхищавам ти се адски много. Наистина си кралица на красотата и сексапила“.



„Перфектна и много секси“, са само част от мненията на последователите на Лозанова.