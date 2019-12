Николета почерпи със 100 литра шампанско за ЧРД

Николета Лозанова навърши 32 години, с умопомрачително парти, в най-луксозния нощен клуб в София. Събитието се превърна, в основна тема на разговори и коментари, за българското светско общество, поради своя мащаб и размах. Всъщност малцина са родните звезди, които могат да си позволят, толкова скъпо и класно парти за своя рожден ден.

Bedroom premium club бе напълно преобразен в приказно ледено кралство от седеф, сапфири и диаманти.

Ето и ексклузивни детайли от вечерта, за която всички говорят. Гостите на тайното парти получават своите покани, по крайно необичаен начин - под формата на сладкиш с надпис „Kiss me on my birthday. Eat and keep the secret“. Самата Николета настоява, никой от гостите да не разкрива предварително за събитието. Списъкът с поканени е точно 77. Каква е символиката на тази цифра обаче остава тайна.



Не е тайна обаче, че за вечерта са поръчани над 100 литра луксозно френско шампанско, което е било основният акцент на събитието. Кетърингът е прецизно селектиран с изискани гурме деликатеси, повечето от които с любимия на Николета бял трюфел „Алба“.



Тортата е истинско произведение на изкуството, която е висока над метър и тежи 15.400 кг. За нейната изработка са били нужни над 12 часа, а в основата си съдържа вариации на скъпоценни камъни.



Сред гостите на Николета са Жени Калканджиева, Мартин Карбовски, Андрея, Христо Сираков, Ванко 1, Тита, Папи Ханс и Златка Димитрова с официалната си половинка Кирил Танев. По време на вечерта Николета сменя три тоалета от Haute Couture 2020 колекцията на любимия си дизайнер Филип Плейн.

снимка:инстаграм николета лозанова и pr